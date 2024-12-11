Движение транспорта ограничат на Васильевском острове с 13 по 24 декабря

Движение транспорта по Васильевскому острову ограничат с 13 по 24 декабря. Это произойдет из-за ремонта трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
Так, будет ограничено движение на перекрестке набережной Макарова и 1-й и Кадетской линий В. О. При этом сквозное движение по данной набережной в сторону от 1-й и Кадетской линий В. О. к Тучкову переулку будет закрыто.
Кроме того, ограничат движение по 1-й и Кадетской линиям В. О. от набережной Макарова до Среднего проспекта В. О.
— Объезд: набережная Макарова, Средний проспект В. О., Кадетская линия В. О., Малый проспект В. О., 2−3-я линии В. О., Большой пр. В. О., 4−5-я линии В. О., — уточнили в ведомстве.
Для удобства автомобилистов на данных участках дорог будут установлены информационных щиты со схемами возможных направлений объезда.