Напомним, что в последний день осени в гаражный кооператив на улице Ленинградской нагрянули люди в масках, которые вырезали несколько замков в гаражах и вынесли оттуда часть имущества. Местные жители вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что строения демонтировали представители некого застройщика.
Глава СК заинтересовался скандальным сносом гаражей на левом берегу Воронежа
Александр Бастрыкин поручил воронежским коллегам разобраться в истории со сносом строений на улице Ленинградской, которая произошла в конце ноября.