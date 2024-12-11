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Глава СК заинтересовался скандальным сносом гаражей на левом берегу Воронежа

Александр Бастрыкин поручил воронежским коллегам разобраться в истории со сносом строений на улице Ленинградской, которая произошла в конце ноября.

Источник: Следственный комитет РФ

Напомним, что в последний день осени в гаражный кооператив на улице Ленинградской нагрянули люди в масках, которые вырезали несколько замков в гаражах и вынесли оттуда часть имущества. Местные жители вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что строения демонтировали представители некого застройщика.

СК
строительство