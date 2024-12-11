Глава СК заинтересовался скандальным сносом гаражей на левом берегу Воронежа

Напомним, что в последний день осени в гаражный кооператив на улице Ленинградской нагрянули люди в масках, которые вырезали несколько замков в гаражах и вынесли оттуда часть имущества. Местные жители вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что строения демонтировали представители некого застройщика.