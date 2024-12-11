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Минспорта Беларуси не включил футбол в список приоритетных видов спорта на 2025

Минспорта Беларуси обнародовало список приоритетных видов спорта на 2025 год, не включив футбол.

Источник: Комсомольская правда

Минспорта Беларуси не включил футбол в список приоритетных видов спорта на 2025 год. Подробности опубликованы на официальном сайте Министерства спорта и туризма.

Сообщается, что перечень приоритетных видов спорта на 2025 год был утвержден во время заседания соответствующей коллегии Минспорта 10 декабря, во вторник. Согласно опубликованной информации, в список попали 27 видов спорта. Называются бокс, баскетбол, гандбол. Также в перечне указаны вольная и греко-римская борьба, академическая гребля, дзюдо, конькобежный спорт, легкая атлетика, синхронное плавание, художественная гимнастика и другие виды спорта. Футбола в данном перечне нет.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал футбол и хоккей в Беларуси: «Печаль полная».

Тем временем Арина Соболенко устроила свидание с бойфрендом на этапе «Формулы-1» и примерила гоночный комбинезон.

Кстати, Соболенко впервые в карьере признана игроком года.