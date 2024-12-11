В Ростовской области фестиваль «ДоброФест» собрал более 400 участников

— Это награда нашему общему делу, в которое я теперь вместе с вами вливаюсь. Надеюсь, вы будете меня привлекать к большому количеству добрых дел, в которых мое участие будет полезно. И, конечно, Год добрых дел не должен заканчиваться. Это то самое дело, которым нужно заниматься, по возможности, всю оставшуюся жизнь, — резюмировал Юрий Слюсарь.