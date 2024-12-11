В Ростовской области фестиваль «ДоброФест» собрал более 400 участников

В Ростове-на-Дону состоялся региональный фестиваль «ДоброФест», который собрал более 400 лидеров волонтерского движения, представляющих различные уголки Донского края.
ЭКОСИСТЕМА ДОБРА.
Это значимое событие привлекло внимание не только участников, но и широкой общественности. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь произнес приветственное слово, в котором тепло поприветствовал всех присутствующих и выразил свою благодарность и восхищение за их неустанный труд. Глава вручил заслуженные награды самым активным и преданным волонтерам, отметив тем самым важность их вклада в развитие добровольчества в регионе.
Донской край занимает одну из ведущих позиций в сфере добровольчества в России, что наглядно подтверждается примерами, приведенными главой региона.
В ходе своего выступления Юрий Слюсарь признался, что сам был приятно удивлен статистикой, касающейся работы волонтеров, и поделился ею с собравшимися.
— Миллион добрых дел и 300 тысяч волонтеров для нашей области, в которой проживают больше четырех миллионов человек, — это почти 10 процентов! Это большое достижение. Больше 20 тысяч тонн гуманитарных грузов отправили волонтеры в зону СВО, — рассказал участникам фестиваля глава донского региона.
За прошедший год в регионе было проведено 28 тысяч мероприятий, каждое из которых потребовало от добровольцев значительных усилий и организаторских навыков. Это свидетельствует о том, что в области создана настоящая экосистема добра, в которую вовлечены сотни тысяч людей.
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ.
Донские волонтеры стали настоящими героями на всероссийском уровне, отметил глава региона. Также Юрий Слюсарь напомнил о недавних событиях в Москве, где проходила церемония награждения престижной премии #МЫВМЕСТЕ. В этом году Ростовская область вместе с Белгородской областью заняли первое место в категории «Субъект РФ». Важным моментом стало признание города Шахты как лидера среди муниципалитетов всей страны. Награду также заслужила инициатива Евгении Михайловой с проектом «Животные в зоне СВО», который привлек внимание и поддержку многих. Как деятельность Ростовской области в целом, так и проект Евгении получили высокую оценку и были удостоены приза «Народное признание».
Жители области продемонстрировали выдающуюся активность и энтузиазм в различных сферах — социальном, экологическом и патриотическом волонтерстве. Их работа и самоотверженность привели к значимым результатам, подчеркивающим важность и необходимость волонтерской деятельности в донском регионе.
Юрий Слюсарь, обращаясь к собравшимся, торжественно вручил дипломы победителям конкурса «Эстафета добрых дел» и выразил искреннюю благодарность всем участникам волонтерского движения.
— Это награда нашему общему делу, в которое я теперь вместе с вами вливаюсь. Надеюсь, вы будете меня привлекать к большому количеству добрых дел, в которых мое участие будет полезно. И, конечно, Год добрых дел не должен заканчиваться. Это то самое дело, которым нужно заниматься, по возможности, всю оставшуюся жизнь, — резюмировал Юрий Слюсарь.