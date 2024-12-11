На 29% ускорен рост сомов при помощи кормовой добавки на базе бактерий

Данный благотворный эффект, как считают Рудой и его коллеги, был связан с тем, что прием пробиотиков повысил активность иммунитета рыб, а также в несколько раз повысил активность генов, отвечающих за устойчивость организма к стрессу. В ближайшее время ученые планируют проверить, как эти перемены в работе клеток влияют на способность сомов переносить различные стрессовые факторы, что важно для улучшения стратегий их выращивания.