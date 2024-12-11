На 29% ускорен рост сомов при помощи кормовой добавки на базе бактерий

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили, что кормовые добавки на базе микробов из рода Bacillus позволяют на 29% увеличить темпы роста клариевых сомов, популярного в аквакультуре вида рыб. Это открытие позволит повысить продуктивность акваферм, специализирующихся на выращивании данных крупных сомов, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Разработка эффективных пробиотиков для клариевого сома позволит ускорить его рост, снизить заболеваемость и смертность. В свою очередь, это может помочь увеличить объемы производства и снизить издержки его выращивания в аквакультуре», — заявил ведущий научный сотрудник Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону) Дмитрий Рудой, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как отмечают ученые, стойкость сомов к различным инфекционным болезням является одним из самых значимых факторов, которые влияют на скорость роста и набора ими массы. Для укрепления иммунитета этих рыб владельцы акваферм часто применяют пробиотики, эффективность которых может сильным образом различаться в зависимости от видового состава микробов и других характеристик этих добавок.
Руководствуясь подобными соображениями, российские ученые подготовили три различных пробиотика на базе соевых бобов и разных видов бактерий из рода Bacillus и проследили за их действием на молодых сомов. В течение почти двух месяцев сомов взвешивали с интервалом в 12 дней, чтобы проследить, как пробиотики влияют на набор веса у молодых особей.
Эти опыты показали, что все группы сомов, получавшие кормовые добавки, были на 25−29% тяжелее, чем рыбы аналогичного возраста из контрольной группы, причем максимально быстрый набор массы был зафиксирован при использовании пробиотика на базе бактерий вида Bacillus velezensis R5. Также примерно на 24% выросла эффективность преобразования корма в биомассу сомов.
Данный благотворный эффект, как считают Рудой и его коллеги, был связан с тем, что прием пробиотиков повысил активность иммунитета рыб, а также в несколько раз повысил активность генов, отвечающих за устойчивость организма к стрессу. В ближайшее время ученые планируют проверить, как эти перемены в работе клеток влияют на способность сомов переносить различные стрессовые факторы, что важно для улучшения стратегий их выращивания.
О клариевых сомах.
Африканский клариевый сом (Clarias gariepinus) представляет собой крупную рыбу, которая обитает в пресноводных водоемах Африки, Южной и Юго-Восточной Азии и может достигать длины до 1,7 м и массы до 59 кг. Благодаря быстрому росту, высокой питательной ценности и способности переносить неблагоприятные условия среды этот вид разводят в аквакультуре по всему миру.