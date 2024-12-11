Комблаг объяснил, зачем в Петербурге поливают дороги, если на градуснике почти ноль

При околонулевой температуре воздуха коммунальные машины поливают улицы не водой, а солевым раствором, рассказали в пресс-службе комитета 11 декабря. Делается это для уборки: зимой, когда долго нет снега, проезжая часть сильно загрязняется, и при этом даже тонкий слой смёта может ухудшить коэффициент сцепления колеса с дорогой, сильно влияя на безопасность.