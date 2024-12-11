Создана защита от «отравления» базы данных, на которых обучаются ИИ-системы

«Безусловно, опасны и ошибки ИИ, и его зловредное применение. Уже сейчас известны примеры мошенничества с использованием фейковых видео, принесших ущерб на миллионы долларов, а также судебные решения, написанные ИИ на основе не существовавших прецедентов. Отказаться от искусственного интеллекта нельзя — это только приведет к отставанию. Надо строить доверенные ИИ-системы, опираясь на передовые научные разработки», — добавил он.