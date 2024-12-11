В Колумбии отпустили на свободу киллершу по кличке Кукла: что о ней известно

Карен Охеде 23 года. Криминальную карьеру она начала в 18-летнем возрасте, присоединившись к организованной преступной группировке Los de la M. За пять лет участия в банде девушка, обладающая приятной внешностью, превратилась в одного из лидеров: она возглавляла киллеров сообщества и руководила рядом операций.