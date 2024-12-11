В Колумбии отпустили на свободу киллершу по кличке Кукла: что о ней известно

Карен Хулиета Охеда Родригес, возглавлявшая группировку киллеров в Колумбии и известная в преступной среде страны под прозвищем Кукла, неожиданно вышла на свободу. О задержании девушки стало известно 1 декабря 2024 года, но в тюрьме она пробыла недолго, пишет The Daily Mail.
Карен Охеде 23 года. Криминальную карьеру она начала в 18-летнем возрасте, присоединившись к организованной преступной группировке Los de la M. За пять лет участия в банде девушка, обладающая приятной внешностью, превратилась в одного из лидеров: она возглавляла киллеров сообщества и руководила рядом операций.
Искали преступницу долго. Для ее поимки организовали целую полицейскую специальную операцию. Вместе с Куклой задержали ее несовершеннолетнюю сообщницу и бандита по прозвищу Леопольд. У девушки полицейские обнаружили револьвер и пистолет, которые направили на баллистическую экспертизу для установления возможных фактов их использования при совершении преступлений.
Подполковник полиции Андриана Пас 9 декабря сообщила, что Куклу пришлось отпустить. У колумбийских правоохранительных органов, по словам представителя силового ведомства, отсутствует информация о причастности девушки к убийствам или другим преступлениям. При этом полицейские отмечают, что СМИ целенаправленно раздували вокруг задержания Куклы шум, рассчитывая заработать на сенсации.
Однако не исключено, что в действительности освобождение девушки связано со стремлением полицейских установить за ней слежку и выйти на более серьезных преступников, которые могут стоять за «гламурной киллершей», как окрестили Охеду в местной прессе.