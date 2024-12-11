Три улицы перекроют в Нижнем Новгороде с 12 по 16 декабря

Три улицы перекроют в Ленинском районе Нижнего Новгорода с 12 по 16 декабря. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работа на инженерных сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
С 8.00 12 декабря до 18.00 16 декабря проезд транспорта будет закрыт от улицы Суздальской до пересечения с улицей Новикова-Прибоя, от улицы героя Попова до кафе в районе дома № 7А по улице Героя Попова и от улицы Карповской до дома № 2А по улице Порядковой.
Также в этот период будет изменён маршрут автобусов А-7. Движение транспорта будет организовано по улице Суздальской в оба направления. Напротив дома № 34А по улице Героя Попова в направлении Приокского посёлка появится остановка «Улица Суздальская».
Напомним, движение трамваев возобновилось на участке улицы Белинского 10 декабря. Теперь трамваи № 27 курсируют через улицы Ошарскую и Белинского.
Кроме того, в рамках концессионного соглашения до конца 2026 года для Нижнего Новгорода закупят 170 новых трамваев, а также проведут модернизацию трамвайной инфраструктуры.