Три улицы перекроют в Нижнем Новгороде с 12 по 16 декабря

С 8.00 12 декабря до 18.00 16 декабря проезд транспорта будет закрыт от улицы Суздальской до пересечения с улицей Новикова-Прибоя, от улицы героя Попова до кафе в районе дома № 7А по улице Героя Попова и от улицы Карповской до дома № 2А по улице Порядковой.