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Три улицы перекроют в Нижнем Новгороде с 12 по 16 декабря

Движение транспорта будет прекращено в Ленинском районе.

Источник: ЦОДД Нижнего Новгорода

Три улицы перекроют в Ленинском районе Нижнего Новгорода с 12 по 16 декабря. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работа на инженерных сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

С 8.00 12 декабря до 18.00 16 декабря проезд транспорта будет закрыт от улицы Суздальской до пересечения с улицей Новикова-Прибоя, от улицы героя Попова до кафе в районе дома № 7А по улице Героя Попова и от улицы Карповской до дома № 2А по улице Порядковой.

Также в этот период будет изменён маршрут автобусов А-7. Движение транспорта будет организовано по улице Суздальской в оба направления. Напротив дома № 34А по улице Героя Попова в направлении Приокского посёлка появится остановка «Улица Суздальская».

Напомним, движение трамваев возобновилось на участке улицы Белинского 10 декабря. Теперь трамваи № 27 курсируют через улицы Ошарскую и Белинского.

Кроме того, в рамках концессионного соглашения до конца 2026 года для Нижнего Новгорода закупят 170 новых трамваев, а также проведут модернизацию трамвайной инфраструктуры.