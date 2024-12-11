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Хибла Герзмава станет новым наставником шоу «Голос»

Российская оперная певица Хибла Герзмава впервые станет членом жюри шоу «Голос». Компанию в грядущем 13-м сезоне ей составят рэпер Баста, певица Полина Гагарина и музыкант Антон Беляев.

Источник: Звук

Российская оперная певица Хибла Герзмава впервые станет членом жюри шоу «Голос». Компанию в грядущем 13-м сезоне ей составят рэпер Баста, певица Полина Гагарина и музыкант Антон Беляев.

Хибла Герзмава заявила, что поможет участникам «воспитать голос».

Еще важно быть теплым на сцене, обнимать голосом, как я часто говорю моим ученикам. В чем секрет? В том, чтобы развивать гибкость голоса, чувство эстетики, умение слушать себя, умение подбирать правильный стиль и репертуар, — и это главное, чему я как наставник хочу научить.

Хибла Герзмава оперная певица.

Когда состоится премьера 13-го сезона шоу «Голос», пока еще не сообщается.

Хибла с 1995 года является солисткой Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Она выступала в Мариинском театре, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, театре «Ковент-Гарден» в Лондоне, Венской государственной опере, Римской опере и на других известных оперных сценах.

Ранее стало известно, что Сергей Шнуров отказался вновь стать наставником шоу «Голос».