Хибла Герзмава станет новым наставником шоу «Голос»

Еще важно быть теплым на сцене, обнимать голосом, как я часто говорю моим ученикам. В чем секрет? В том, чтобы развивать гибкость голоса, чувство эстетики, умение слушать себя, умение подбирать правильный стиль и репертуар, — и это главное, чему я как наставник хочу научить.