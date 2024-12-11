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Самолет из Уфы на Пхукет не мог улететь больше суток

Авиарейс Уфа-Пхукет задержали больше чем на сутки.
Источник: Комсомольская правда

Самолет из Уфы на Пхукет не мог улететь больше суток. Об этом сообщило издание «Уфановости».

Авиакомпания Azur Air задержала рейс и никак не объясняла причин этого. Сотни пассажиров долгое время ожидали получить хоть какую-то информацию от ответственных лиц и, наконец, отправиться на отдых.

Улететь в путешествие в теплые края уфимцы должны были еще позавчера — 9 декабря. Отправления граждане дождались лишь сегодня утром. Самолет отправился к тайскому побережью в 06:00.

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