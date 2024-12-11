Список убежищ опубликовала глава Таганрога после ракетной атаки

Глава Таганрога Светлана Камбулова после произошедшей ракетной атаки вновь напомнила жителям города о наличии укрытий, в которые нужно спускаться при включении сигнала тревоги. Управленец также продублировала в своем телеграм-канале карту и список убежищ.
— Напоминаю, список также размещен на официальном сайте администрации. Есть интерактивная карта. Для информирования населения разработано автоматизированное средство оповещения. Оно позволит оперативно получать рассылки пуш-сообщений в мобильное приложение «112.Таганрог — экстренные сообщения», — сообщила Светлана Камбулова.
Глава приморского города добавила, что цель врага — запугать население, поэтому посоветовала всем сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Прошедшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Ранее сообщалось, что повреждения получило промышленное предприятие, также на парковке сгорели 14 автомобилей. Предварительно, пострадавших в этих случаях нет.
Кроме этого, из-за атаки оказалась повреждена котельная на улице Циолковского, и в 27 многоквартирных домах пропало отопление. Сейчас уже ведется заполнение системы, тепло обещают вернуть в квартиры в ближайшее время.
Добавим, также сегодня в небе над Ростовской областью сбили БПЛА.