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Список убежищ опубликовала глава Таганрога после ракетной атаки

Карту со списком убежищ опубликовали в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова после произошедшей ракетной атаки вновь напомнила жителям города о наличии укрытий, в которые нужно спускаться при включении сигнала тревоги. Управленец также продублировала в своем телеграм-канале карту и список убежищ.

— Напоминаю, список также размещен на официальном сайте администрации. Есть интерактивная карта. Для информирования населения разработано автоматизированное средство оповещения. Оно позволит оперативно получать рассылки пуш-сообщений в мобильное приложение «112.Таганрог — экстренные сообщения», — сообщила Светлана Камбулова.

Глава приморского города добавила, что цель врага — запугать население, поэтому посоветовала всем сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Прошедшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке. Ранее сообщалось, что повреждения получило промышленное предприятие, также на парковке сгорели 14 автомобилей. Предварительно, пострадавших в этих случаях нет.

Кроме этого, из-за атаки оказалась повреждена котельная на улице Циолковского, и в 27 многоквартирных домах пропало отопление. Сейчас уже ведется заполнение системы, тепло обещают вернуть в квартиры в ближайшее время.

Добавим, также сегодня в небе над Ростовской областью сбили БПЛА.

МЧС