29 воронежцев попали в больницы из-за гололеда

Во вторник, 10 декабря, улицы Воронежа окутал густой туман, а затем подморозило. При минусовой температуре влага покрыла дороги, машины, стены домов и ветви деревьев тонкой корочкой льда. Невероятно скользкими стали тротуары, что немедленно зафиксировала медицинская статистика.
По данным регионального минздрава, за один только день из-за гололеда пострадал 201 человек, в том числе 12 детей. Из числа обратившихся в травмункты 29 пациентам потребовалось стационарное лечение.
Травмоопасная обстановка сохранится в регионе еще несколько дней. По данным гидрометцентра, до конца рабочей недели ожидаются туман, дождь и мокрый снег при температуре около нуля или слабом минусе.