В РФ создали цифровые метки для маркировки сгенерированного ИИ контента

Ученый отметил, что решение также позволяет внедрять метки в документы для защиты конфиденциальных данных. Он напомнил о том, что необходимость маркирования контента, созданного нейросетями, отражена в Национальной стратегии развития ИИ на период до 2030 года, реализуемой в России, а также регуляторных документах Евросоюза и США.