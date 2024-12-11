В РФ создали цифровые метки для маркировки сгенерированного ИИ контента

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские разработчики создали технологию маркировки контента, сгенерированного нейросетями, для защиты пользователей от фейковой информации, сообщил ТАСС академик Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова (ИСП) РАН.
Академик отметил, что в мире сегодня отсутствуют инструменты, позволяющие автоматически определять признаки сгенерированного ИИ контента. Цифровые водяные знаки, которыми можно пометить такие изображения или видео, позволяют защитить пользователей от угроз, которые несет распространение ложных данных.
«[В ИСП РАН для решения этой проблемы разработана] технология Docmarking, использующая машинное обучение для внедрения в изображения или видеопоток незаметных цифровых меток — так называемых водяных знаков», — сказал Аветисян корреспонденту ТАСС в кулуарах открытой конференции ИСП РАН, которая проходит в Москве 11−12 декабря.
Ученый отметил, что решение также позволяет внедрять метки в документы для защиты конфиденциальных данных. Он напомнил о том, что необходимость маркирования контента, созданного нейросетями, отражена в Национальной стратегии развития ИИ на период до 2030 года, реализуемой в России, а также регуляторных документах Евросоюза и США.