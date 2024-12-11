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«Это был лучший концерт за последние пять лет!» Что произошло после концерта Владимира Преснякова в Минске 10 декабря

Что произошло после концерта Владимира Преснякова в Минске 10 декабря 2024.
Источник: Комсомольская правда

Что произошло после концерта Владимира Преснякова в Минске 10 декабря 2024 года. Российский певец Владимир Пресняков для многих белорусов в полном смысле слова любимый и родной: уже много лет он живет в счастливом браке с уроженкой Могилева Натальей Подольской. Увы, с большими сольными концертами певец приезжает в Беларусь не так часто, тем более долгожданной была встреча с белорусскими поклонниками, которая случилась во вторник, 10 декабря. Не так давно с этим же шоу певец триумфально и с аншлагом выступил в Москве, тогда на сцену, после неприятностей на гастролях в Новополоцке, вышла и Наталья Подольская.

Артист собрал аншлаг. Фото: соцсети.

Поклонники — по крайней мере некоторая их часть — с нетерпением ждали, что вместе с Владимиром Пресняковым в Беларусь приедет и Наталья Подольская: спеть несколько хитовых дуэтов с мужем.

Фолловеры по достоинству оценили живой концерт. Фото: соцсети.

Однако этого не случилось: Наталья, как она сама рассказывала-показывала у себя в соцсетях, в тот день была занята на съемках своего YouTube-шоу «Ваша Наташа», где побеседовала с Дианой Гурцкая и Ксенией Бородиной.

Шоу длилось три часа и прошло на одном дыхании. Фото: соцсети.

Так или иначе, но Владимир Пресняков приехал в Минск без своей очаровательной супруги, зато с «живыми» музыкантами и голосистым бэк-вокалом.

На выступление любимого певца приходили целыми семьями. Фото: личная страница Юлии Кобяковой в соцсети.

В соцсети тотчас полетели многочисленные фото и видео, сделанные в битком забитом минском Дворце спорта. 56-летний певец исполнил абсолютно все свои главные хиты, а их за годы работы на сцене — десятки: от «Зурбагана» до «Стюардессы по имени Жанна» и «Аэропортов»…

Усидеть на местах было просто невозможно. Фото: личная страница Юлии Кобяковой в соцсети.

Сказать, что в Минске на концерте был фурор, кажется, ничего не сказать.

«Это был лучший концерт, что я видела за последние пять лет!», «Невероятная харизма, подача и огонь!», «Потрясающе профессионально и невероятно хитово!», — фолловеры-поклонники в соцсетях на комментарии не скупятся.

Среди зрителей на концерте в Минске присутствовала и Юлия Кобякова — супруга белорусского блогерам Влада Кобякова, с четой Пресняков-Подольская они познакомились не так давно в Москве.

Юлия пришла на концерт в Минске не одна — а вместе со своей мамой и свекровью. Дружная женская компания не могла усидеть на месте: под хиты Владимира Преснякова танцевали абсолютно все.

Артист был в ударе и завел зал. Фото: соцсети.

Ну, а чуть позже, когда овации отгремели и софиты погасли, Юлия вместе с родственницами оказалась за кулисами, чтобы лично преподнести Владимиру Преснякову шикарный букет цветов.

Владимира искупали в овациях и задарили цветами. Фото: личная страница Юлии Кобяковой в соцсети.

Фолловеры продолжают постить в соцсетях фото-видео, сделанные на концерте, а общий их лейтмотив — концерт был во всех смыслах огненным.

Поклонники в восторге от выступления Владимира Преснякова в Минске. Фото: соцсети.

Ранее мы писали о том, названы сразу 10 вакансий с самой большой зарплатой в Беларуси (тут про все это).