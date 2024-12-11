«Это был лучший концерт за последние пять лет!» Что произошло после концерта Владимира Преснякова в Минске 10 декабря

Что произошло после концерта Владимира Преснякова в Минске 10 декабря 2024 года. Российский певец Владимир Пресняков для многих белорусов в полном смысле слова любимый и родной: уже много лет он живет в счастливом браке с уроженкой Могилева Натальей Подольской. Увы, с большими сольными концертами певец приезжает в Беларусь не так часто, тем более долгожданной была встреча с белорусскими поклонниками, которая случилась во вторник, 10 декабря. Не так давно с этим же шоу певец триумфально и с аншлагом выступил в Москве, тогда на сцену, после неприятностей на гастролях в Новополоцке, вышла и Наталья Подольская.