Строительство крупных инфраструктурных проектов завершится в Иркутске в 2025

В 2025 построят 1584 метров водопроводных и 1338 метров канализационных сетей для подключения нового здания поликлиники № 15, школ в микрорайоне Союз и на улице Мелентьева, детского сада на Советской, а также в рамках реконструкции трубопровода по улице Баррикад.