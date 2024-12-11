Строительство крупных инфраструктурных проектов завершится в Иркутске в 2025

Строительство напорных и самотечных канализационных сетей протяженностью более 22 километров планируют завершить в Иркутске в 2025. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Такого масштабного строительства в Иркутске не было около 50 лет. Модернизация части городской системы водоотведения, а также КОС правого и левого берегов позволит укрепить инженерный каркас города, повысит безопасность систем жизнедеятельности, создаст перспективы для развития многих районов областного центра, — рассказал мэр Руслан Болотов.
Кстати, в 2024 заменили 2 607 метров водоотводных и 866 метров канализационных сетей. В следующем году работы продолжат. Также построили 249 метров водопроводных и 1722 метра канализационных сетей для подключения нового детского сада в микрорайоне Нижняя Лисиха и трех туалетных модулей.
В 2025 построят 1584 метров водопроводных и 1338 метров канализационных сетей для подключения нового здания поликлиники № 15, школ в микрорайоне Союз и на улице Мелентьева, детского сада на Советской, а также в рамках реконструкции трубопровода по улице Баррикад.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что родители могут дистанционно следить за новорожденными в перинатальном центре Забайкалья.