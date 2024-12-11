Еще и бесплатный! В Уфе откроют один из самых крупных катков в городе

В Центре спортивной подготовки Башкирии имени Римы Баталовой откроется ледовый каток под открытым небом. Это, как сообщает пресс-служба администрации Ленинского района, произойдет в эту субботу, 14 декабря, в 17:00. Площадь катка составит более четырех тысяч квадратных метров, что делает его одним из крупнейших в городе.