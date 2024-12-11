Еще и бесплатный! В Уфе откроют один из самых крупных катков в городе

В Центре спортивной подготовки Башкирии имени Римы Баталовой откроется ледовый каток под открытым небом. Это, как сообщает пресс-служба администрации Ленинского района, произойдет в эту субботу, 14 декабря, в 17:00. Площадь катка составит более четырех тысяч квадратных метров, что делает его одним из крупнейших в городе.
Торжественное мероприятие пройдет на площади перед Центром. Вход будет абсолютно для всех бесплатный.
— Вместе с Дедушкой Морозом детвора зажжет огни новогодней елки. Приходите всей семьей, катайтесь на коньках, наслаждайтесь зимней сказкой и заряжайтесь новогодним настроением! — призвали местные власти.
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