Вход на Голубые озера официально стал платным

Правительство Татарстана утвердило введение платного входа на территорию природного заказника «Голубые озера» в Казани. Соответствующее постановление было опубликовано Кабмином республики. Документ вносит изменения в положение о заказнике, добавляя пункт о взимании платы за посещение. Размер оплаты пока не установлен и будет определён позже.
Ранее в конце октября обсуждался проект постановления, согласно которому на территории озёр введут временные рамки для посещений: с мая по август доступ будет открыт с 5:00 до 22:00, а с сентября по апрель — с 8:00 до 18:00.
Сообщалось, что предполагаемая стоимость входа составит 100 рублей на человека. Однако эта сумма пока не подтверждена. Одновременно с обсуждением платы был представлен предварительный список лиц, для которых посещение заказника останется бесплатным. Среди них — отдельные категории чиновников и представителей бизнеса, что вызвало неоднозначную реакцию общественности.
Решение о платном входе уже стало темой для обсуждений. Некоторые эксперты и представители экологического сообщества выражают сомнения в целесообразности нововведения. Так, биологи задаются вопросом, на что будут направлены собранные средства, если природный объект уже находится под государственной охраной.
Напомним, Голубые озёра — уникальный памятник природы, известный своими кристально чистыми водами и живописными видами, которые привлекают жителей и гостей республики круглый год.