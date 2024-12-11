«Жена несколько раз просила нанять домработницу, но я всегда говорю нет!» Белорусский певец Александр Солодуха честно рассказал о порядках в своем доме

Известный белорусский певец Александр Солодуха честно рассказал о жене, детях и огромном доме. Разговор об этом зашел в программе «Смысл жизни», которая выходит на телеканале «Беларусь 1» и в студию которой в качестве гостя пришел Солодуха.
Солодуха признался, что его яркие сценические костюма, в которых он появляется на сцене последние годы, дело рук одного из белорусских стилистов, но конечный выбор нередко эпатажного наряда — это всегда его внутреннее решение и внутренний выбор.
Яркие костюмы — результат работы стилистов. Фото: личная страница Александра Солодухи в соцсети.
— А в семейной жизни, последнее слово — тоже всегда за вами? — спросили певца.
— Нет, совместно, с женой Наташей. Что-то она советует, конечно, я ее слушаюсь, если я не догоняю или не уверен. Она мне подсказывает очень много. Это касается любых вопросов, и бытовых, и жизненных, и костюмов, и питания, и поведения, и отношений. Всего-всего! Совместно все обсуждаем. Она — хозяйка большого дома. Весь дом на Наташе. Стирка, глажка, уборка, приготовление пищи, приготовление «ссобойки» своему мужу каждый день…
Супруга — главная опора 65-летнего певца. Фото: скриншот видео эфира телеканала «Беларусь 1».
— И что, нет помощника по хозяйству!
— Нет! Наташа хотела, она обращалась ко мне несколько раз. Я сказал: «Нет. Никогда! В нашем доме мы будем делать все сами!».
У артиста два сына и дочь. Фото: личная страница Александра Солодухи в соцсети.
— Сказал: «Будем делать мы». А делает она?
— Я зарабатываю деньги. Да. Я — добытчик в нашей большой семье. На Наташе полностью дом и дочь Варечка, — резюмировал артист.
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