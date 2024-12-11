«Жена несколько раз просила нанять домработницу, но я всегда говорю нет!» Белорусский певец Александр Солодуха честно рассказал о порядках в своем доме

— Нет, совместно, с женой Наташей. Что-то она советует, конечно, я ее слушаюсь, если я не догоняю или не уверен. Она мне подсказывает очень много. Это касается любых вопросов, и бытовых, и жизненных, и костюмов, и питания, и поведения, и отношений. Всего-всего! Совместно все обсуждаем. Она — хозяйка большого дома. Весь дом на Наташе. Стирка, глажка, уборка, приготовление пищи, приготовление «ссобойки» своему мужу каждый день…