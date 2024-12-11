«Собирает чемоданы!»: Как незнакомка исполнила мечту дедушки-одиночки и внука, который отдал копилку погорельцам

— У нас была банка, в которую мы с Тимохой собирали деньги на поездку в Москву — он мечтал о путешествии, — делится Александр Иванович. — Но стало известно, что у семьи его одноклассницы сгорел дом. Мы решили поехать их проведать и заодно узнать, чем помочь. А мальчонка сразу взял со стола эту банку, чтобы отдать погорельцам: «Дедушка, ну там-то беда!». После постарались помочь и другой семье, у которой сгорел дом. Я считаю, что это очень важно, чтобы даже маленький человек понимал чужую беду и мог сострадать людям.