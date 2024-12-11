«Собирает чемоданы!»: Как незнакомка исполнила мечту дедушки-одиночки и внука, который отдал копилку погорельцам

Об истории дедушки-одиночки и его внука из Сальска Ростовской области мы рассказали три года назад. И с тех пор, читатели «КП — Ростов-на-Дону» по всей стране следят за их судьбой.
Ведь, несмотря на все беды, которые пережил 71-летний Александр Тарасенко — а он за четыре года потерял старшего внука, сына, дочку и жену — старается верить в людей и, по возможности, помогать тем, кто оказался в беде. Этому же учит и своего девятилетнего внука Тимофея, для которого стал единственным родителем.
Вот и история, когда мальчик опустошил свою копилку и отказался от мечты, чтобы помочь семье погорельцев, многих тронула до глубины души. И добрый поступок не остался без ответа.
Личный архив героя публикации.
Внук весь в деда — любит животных.
«ДЕДУШКА, НУ ТАМ ЖЕ БЕДА!».
Александра Ивановича прозвали «мама-папа-баба-дед»: оставшись с тогда еще шестилетним Тимохой вдвоем, пенсионер учился готовить, стирать — в общем, выполнять не только мужскую, но и женскую работу по дому, а еще самому, без помощи женщин, воспитывать дошколенка хорошим и самостоятельным человеком.
Все эти годы дедушка продолжает постигать сложную науку воспитания и не без гордости рассказывает об успехах. Так, они с внуком собирают посильную помощь для бойцов СВО, а не так давно второклашка отдал оказавшимся в беде землякам свои накопления.
Личный архив героя публикации.
Александр Иванович стал дедом-одиночкой, когда внуку было шесть лет.
— У нас была банка, в которую мы с Тимохой собирали деньги на поездку в Москву — он мечтал о путешествии, — делится Александр Иванович. — Но стало известно, что у семьи его одноклассницы сгорел дом. Мы решили поехать их проведать и заодно узнать, чем помочь. А мальчонка сразу взял со стола эту банку, чтобы отдать погорельцам: «Дедушка, ну там-то беда!». После постарались помочь и другой семье, у которой сгорел дом. Я считаю, что это очень важно, чтобы даже маленький человек понимал чужую беду и мог сострадать людям.
Личный архив героя публикации.
Тарасенко — и старший, и младший — умеют справляться и в мастерской, и на кухне.
«СКРОМНЕЕ НАДО БЫТЬ».
И эта история на осталась без внимания наших читателей по всей стране.
— В конце октября я успел потерять банковскую карту. А пока ждал выпуска новой, видел сообщения на телефоне: от кого-то пришли 500 рублей, от кого-то — 300 рэ, а то и тысяча. Я сначала толком ничего не понял. Хотел позвонить и переспросить, в чем дело: но контактов-то там не было, только имя, отчество и первая буква фамилии. А когда позвонил человек из соседнего Пролетарска, мы очень тепло поговорили, и он объяснил, что в редакции номер давали всем, кто его просил.
Личный архив героя публикации.
С дедушкой — настоящее детство, без гаджетов.
При этом собеседник констатирует, что никогда не просил о помощи.
— А некоторые пишут, мол, скромнее надо быть. Но тут я не согласен: когда люди звонят и пишут, чтобы рассказать, как наша с внуком история им помогла не сдаться в тяжелые времена, на душе такая радость!
Личный архив героя публикации.
Делу время, потехе час.
«УЖЕ ЧЕМОДАНЫ СОБИРАЕТ».
Но на этот раз, узнав, что Тимофей отдал деньги, которые копил на исполнение мечты, читатели «КП — Ростов-на-Дону» решили ее исполнить.
— Мне позвонила молодая женщина, представилась Катей. Попросила о встрече — оказалось, она из нашего города. Занимается маникюром, муж — строитель, у них маленький ребенок. Еще эта семья собирает гуманитарную помощь для бойцов. А, узнав про поступок Тимофея, просто не смогли пройти мимо.
Супруги собрали 60 тысяч рублей и оплатили дедушке с внуком поездку в Москву на Новый год, куда вошли проезд, проживание в гостинице и экскурсии.
— Тимоха рад невероятно! Уже чемоданы собирает, — искренне улыбается дедушка.
Личный архив героя публикации.
В ноябре, на день рождения мамы Тимофея, дедушка с внуком привезли цветы на ее могилу.
ПОЕДУТ НА МОГИЛУ ВЫСОЦКОГО.
В планах — поехать чуть пораньше главного зимнего праздника, чтобы повидаться с родней.
— Я-то в свое время в Москве бывал много раз. А в последние годы было не до того. Тимоха же столицу ни разу не видел. Так что помимо запланированных в туре экскурсий обязательно поедем на могилу Владимира Высоцкого — я старался ее посещать в каждую свою поездку. И, конечно, военную технику посмотрим. Надеюсь, и в музей космонавтики успеем.
Александр Иванович признается, что всегда верил в людей, а теперь и внука этому учит.
— Бывает, мошенники по сто раз на дню всякие звонят, и, кажется, люди уже друг другу не верят. Но Тимоха должен знать, что в мире куда больше добрых людей. И самому тоже нужно быть таким!