Бастрыкин заинтересовался разрушающимся домом в Кстово

Многоквартирный дом 1954 года постройки было признано аварийным еще шесть лет назад. В доме разрушаются несущие конструкции и межэтажные перекрытия, кровля протекает, электропроводка неисправна, в помещениях холод и плесень. Но переселение жильцов затягивается.