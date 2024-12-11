Бастрыкин заинтересовался разрушающимся домом в Кстово

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации по разрушающемуся аварийному дому в Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает Информцентр СК России.
Многоквартирный дом 1954 года постройки было признано аварийным еще шесть лет назад. В доме разрушаются несущие конструкции и межэтажные перекрытия, кровля протекает, электропроводка неисправна, в помещениях холод и плесень. Но переселение жильцов затягивается.
Бастрыкин ждет доклад по результатам проверки.
Напомним, в Нижннем Новгороде была организована доследственная проверка по факту аварийной остановки лифта с мужчиной внутри.