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Бастрыкин заинтересовался разрушающимся домом в Кстово

В Нижегородской области идет доследственая проверка.

Источник: РИА "Новости"

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации по разрушающемуся аварийному дому в Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает Информцентр СК России.

Многоквартирный дом 1954 года постройки было признано аварийным еще шесть лет назад. В доме разрушаются несущие конструкции и межэтажные перекрытия, кровля протекает, электропроводка неисправна, в помещениях холод и плесень. Но переселение жильцов затягивается.

Бастрыкин ждет доклад по результатам проверки.

Напомним, в Нижннем Новгороде была организована доследственная проверка по факту аварийной остановки лифта с мужчиной внутри.

СК
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