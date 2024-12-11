НИУ ВШЭ и «ЦРО Интеграция» подписали соглашение о развитии агробиотех-образования

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Высшая школа экономики и АНО «Центр развития образования “Интеграция” подписали на полях XI Конгресса “Инновационная практика: наука плюс бизнес” соглашение о совместном развитии проектов, направленных на формирование новых подходов к образованию в области агробиотеха, передает корреспондент ТАСС.
«Мы надеемся, что сочетание научной экспертизы, передовых образовательных стандартов и наработок в инновационных технологиях Высшей школы экономики с опытом коллег из “Интеграции” в реформе нашего аграрного образования поможет нам создать условия для того, чтобы наше сельское хозяйство смогло достойно ответить на вызовы нового времени», — заявил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.
Как отметили участники соглашения, стороны планируют совместно разработать и детализировать магистерские программы в области генетики и селекции и работу над формированием единой системы довузовского аграрного образования для преодоления кадрового кризиса в АПК и устойчивого развития сельских территорий.
Также НИУ ВШЭ и «Интеграция» планируют содействовать реализации стратегических проектов, направленных на создание критических технологий для АПК в рамках ведущих аграрных университетов России, участвующих в программах «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы» Минобрнауки.
«Высшая школа экономики обладает исключительным уровнем научно-исследовательских и образовательных компетенций, которые уже приходят в аграрную отрасль. Наше сотрудничество будет направлено на подготовку специалистов для АПК и на развитие инновационных агротехнологий, способных заместить иностранные решения и укрепить продовольственную безопасность России», — подытожил генеральный директор АНО «ЦРО “Интеграция” Владимир Авдеенко.