НИУ ВШЭ и «ЦРО Интеграция» подписали соглашение о развитии агробиотех-образования

«Мы надеемся, что сочетание научной экспертизы, передовых образовательных стандартов и наработок в инновационных технологиях Высшей школы экономики с опытом коллег из “Интеграции” в реформе нашего аграрного образования поможет нам создать условия для того, чтобы наше сельское хозяйство смогло достойно ответить на вызовы нового времени», — заявил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.