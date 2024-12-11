В Бахчисарае зажгли огни на главной городской елке

В Бахчисарае, на площади Ленина, зажглись огни главной новогодней елки. Это событие стало настоящим праздником.
На открытие главной городской елки многие пришли целыми семьями, чтобы разделить радость с близкими и окунуться в атмосферу волшебства.
Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой на церемонии открытия присутствовали и представители власти: глава администрации города Дмитрий Скобликов и председатель Бахчисарайского городского совета Ольга Кулинченко. Они зажгли огни на елке и поздравили всех с наступающими праздниками. По традиции, на празднике выступили местные таланты.