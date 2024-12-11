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Виталий Хоценко провел последнее в этом году заседание Проектного комитета

В 2025 году комитет продолжит свою работу в рамках новых нацпроектов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел последнее в этом году заседание Проектного комитета, на котором обсуждались промежуточные итоги участия региона в нацпроектах и планы на 2025 год.

В этом году на реализацию нацпроектов в Омской области предусмотрено 23,3 млрд рублей, из которых 13,8 млрд рублей — средства федерального бюджета.

Глава региона подчеркнул, что о конечных результатах и новых задачах по нацпроектам можно будет говорить в январе, когда в Омской области будут реализованы действующие проекты.

Виталий Хоценко отметил, что необходимо уже сейчас предпринимать определенные шаги, которые смогут повлиять на успешное включение региона в новые нацпроекты.

«Состав национальных проектов существенно расширился. Выделен новый блок нацпроектов, посвященных технологическому лидерству. Всего будет 19 национальных проектов и 122 федеральных проекта. Президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 5 декабря, четко обозначил приоритетность работы в рамках нацпроектов», — рассказал глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что финансироваться из областного бюджета в приоритете будут те проекты, на которые будут привлекать федеральные средства.