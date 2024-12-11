В Горсовете утвердили бюджет Омска на 2025 год

Сегодня, 11 декабря, омский Горсовет во втором чтении принял проект городского бюджета на 2024 год. Заседание открыл председатель Омского городского совета Владимир Корбут. Он рассказал о наиболее значимых событиях в истории городского парламента, который в этом году отметил своё 30-летие.