В Горсовете утвердили бюджет Омска на 2025 год

Сегодня, 11 декабря, омский Горсовет во втором чтении принял проект городского бюджета на 2024 год. Заседание открыл председатель Омского городского совета Владимир Корбут. Он рассказал о наиболее значимых событиях в истории городского парламента, который в этом году отметил своё 30-летие.
Затем депутаты перешли к рассмотрению основного вопроса — принятию бюджета Омска на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов во втором чтении.
Доходы городской казны на 2025 год утверждены в размере 38,5 миллиарда рублей, расходы — 39,2 миллиарда рублей, дефицит — 766,7 миллиона рублей.
Как отметил Владимир Корбут, бюджет Омска в 2025 году сохранит социальную направленность. 60% городского бюджета будет направлено именно на эти направления.
Так, на образование планируется выделить 20,8 миллиарда рублей. Средства пойдут на капитальный ремонт 15 школ, текущий ремонт образовательных учреждений и обеспечение работы 351 образовательного учреждения.
В адресную инвестиционную программу включены строительство социальных объектов, 31 линия наружного освещения, объекты коммунальной инфраструктуры и продолжение реконструкции дороги по бульвару Архитекторов. На реализацию этих проектов планируется направить 1,6 миллиарда рублей.
Средства дорожного фонда в размере 5,2 миллиарда рублей будут распределены на ремонт пяти дорог, капитальный ремонт моста 60 лет ВЛКСМ и приобретение 15 единиц спецтехники, а также на содержание и текущий ремонт дорожной сети города.
Без малого 95 миллионов рублей будут выделены на реализацию инициативных проектов жителей Омска.