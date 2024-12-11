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В Горсовете утвердили бюджет Омска на 2025 год

В Омском городском совете депутатов завершилась осенняя сессия.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 декабря, омский Горсовет во втором чтении принял проект городского бюджета на 2024 год. Заседание открыл председатель Омского городского совета Владимир Корбут. Он рассказал о наиболее значимых событиях в истории городского парламента, который в этом году отметил своё 30-летие.

Затем депутаты перешли к рассмотрению основного вопроса — принятию бюджета Омска на 2025 год и плановый период 2026—2027 годов во втором чтении.

Доходы городской казны на 2025 год утверждены в размере 38,5 миллиарда рублей, расходы — 39,2 миллиарда рублей, дефицит — 766,7 миллиона рублей.

Как отметил Владимир Корбут, бюджет Омска в 2025 году сохранит социальную направленность. 60% городского бюджета будет направлено именно на эти направления.

Так, на образование планируется выделить 20,8 миллиарда рублей. Средства пойдут на капитальный ремонт 15 школ, текущий ремонт образовательных учреждений и обеспечение работы 351 образовательного учреждения.

В адресную инвестиционную программу включены строительство социальных объектов, 31 линия наружного освещения, объекты коммунальной инфраструктуры и продолжение реконструкции дороги по бульвару Архитекторов. На реализацию этих проектов планируется направить 1,6 миллиарда рублей.

Средства дорожного фонда в размере 5,2 миллиарда рублей будут распределены на ремонт пяти дорог, капитальный ремонт моста 60 лет ВЛКСМ и приобретение 15 единиц спецтехники, а также на содержание и текущий ремонт дорожной сети города.

Без малого 95 миллионов рублей будут выделены на реализацию инициативных проектов жителей Омска.