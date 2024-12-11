На въезде «кирпич»: в центре Калининграда окончательно закрыли одну из бесплатных парковок

В Калининграде закрыли бесплатную парковку на улице Юношеской. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.
На въезде установлен знак «кирпич», смонтированы шлагбаум и паркоматы. По словам людей, осталось только нанести разметку и оборудовать на стоянке места для инвалидов. Предварительно парковка вновь будет доступна в декабре, но для автовладельцев она станет уже платной.
Аналогичная коммерческая стоянка заработает в конце месяца и возле Дома искусств на Ленинском проспекте. Как раз в это время она особенно востребована: в городе начинаются детские ёлки и в концертном зале ожидается наплыв зрителей.