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На въезде «кирпич»: в центре Калининграда окончательно закрыли одну из бесплатных парковок

Осталось нанести разметку и поставить знаки.

Источник: «Клопс»

В Калининграде закрыли бесплатную парковку на улице Юношеской. Об этом «Клопс» сообщили местные жители.

На въезде установлен знак «кирпич», смонтированы шлагбаум и паркоматы. По словам людей, осталось только нанести разметку и оборудовать на стоянке места для инвалидов. Предварительно парковка вновь будет доступна в декабре, но для автовладельцев она станет уже платной.

Аналогичная коммерческая стоянка заработает в конце месяца и возле Дома искусств на Ленинском проспекте. Как раз в это время она особенно востребована: в городе начинаются детские ёлки и в концертном зале ожидается наплыв зрителей.