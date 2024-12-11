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Певица Холзи напишет сценарий к сериалу Bloodlust

Американская певица Холзи станет сценаристом черного комедийного сериала Bloodlust. Его разработкой займется Amazon MGM Studios. Артистка также выступит в роли создателя и исполнительного продюсера шоу.

Источник: Звук

Американская певица Холзи станет сценаристом черного комедийного сериала Bloodlust. Его разработкой займется Amazon MGM Studios. Артистка также выступит в роли создателя и исполнительного продюсера шоу.

Режиссером телесериала назначен Тай Уэст. Недавно он выпустил хоррор «Максин XXX» (2024), завершающий кинотрилогию «Х». В этом фильме также принимала участие и Холзи. Она исполнила роль Табби Мартин.

Детали сюжета шоу Bloodlust пока держатся в секрете, как и дата премьеры. Однако уже известно, что певица в сериале сниматься не будет, пишет Variety.

Ранее Холзи представила свой пятый студийный альбом The Great Impersonator.