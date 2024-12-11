Холодную воду начали подавать в квартиры дома на Вавилова в Ростове

Подъезд дома на Вавилова, 46 в Ростове-на-Дону снова подключили к водоснабжению по временной схеме. Об этом в Telegram рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.
— Заслушал доклад своего заместителя по ЖКХ. Сегодня ночью силами управляющей компании «Военвед» завершили подключение первого подъезда к системе водоснабжения по временной схеме. Сейчас вода есть во всех квартирах, — написал Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, теперь специалисты должны заменить старые трубы внутридомовой системы водоснабжения. Эти работы должны начаться уже сегодня, 11 декабря, продлятся они около недели.
— После замены сетей дом снова переключат на постоянную схему водоснабжения. Ситуацию держу на контроле, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
Напомним, глава городской администрации обратил внимание на ситуацию после жалобы жильцов дома, коллективное обращение было опубликовано в сети. Ростовчане сообщили, что не получали холодную воду в течение пяти дней и в связи с этим были вынуждены покупать бутилированную.