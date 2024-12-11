Холодную воду начали подавать в квартиры дома на Вавилова в Ростове

Напомним, глава городской администрации обратил внимание на ситуацию после жалобы жильцов дома, коллективное обращение было опубликовано в сети. Ростовчане сообщили, что не получали холодную воду в течение пяти дней и в связи с этим были вынуждены покупать бутилированную.