В Свердловской области 850 школьников учатся в аграрных классах

— В 18 муниципалитетах, где сегодня есть аграрные классы, за партами сидят 850 учеников. Мы хотим в рамках профориентации помочь ребятам определиться заранее с профессией, чтобы они поступили в соответствующие вузы либо средние специальные учреждения, где получили бы специальность аграриев, — рассказывает глава региона.