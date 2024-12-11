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В Свердловской области 850 школьников учатся в аграрных классах

Власти региона намерены преодолеть дефицит кадров в АПК.

Источник: Комсомольская правда

Более 850 учеников школ Екатеринбурга и Свердловской области учатся в аграрных классах, чтобы потом продолжить обучение в профильном среднем специальном или высшем учебном заведении АПК. Об этом во время прямой линии рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

— В 18 муниципалитетах, где сегодня есть аграрные классы, за партами сидят 850 учеников. Мы хотим в рамках профориентации помочь ребятам определиться заранее с профессией, чтобы они поступили в соответствующие вузы либо средние специальные учреждения, где получили бы специальность аграриев, — рассказывает глава региона.

Также Евгений Куйвашев рассказал, как власти региона работают над преодолением дефицита кадров в сфере здравоохранения.

образование