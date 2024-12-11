Уфимский врач расскзала, чем может быть вызвано сильное потоотделение

Главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Башкирии Алия Насыртдинова рассказала, чем может быть вызвано сильное потоотделение, которое в медицине называют гипергидрозом. В беседе с изданием UfaTime.ru эксперт поведала, что причин может быть множество.
ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
1) Гипертиреоз.
Чересчур высокий уровень гормонов щитовидной железы может привести увеличению обмена веществ, что и вызывает повышенную потливость.
2) Диабет.
Повреждение нервов при заболевании может оказать влияние на потоотделительные железы.
3) Синдром Иценко-Кушинга.
Состояние вызывает избыток кортизола, это и вызывает повышенное потоотделение.
4) Патологии надпочечников.
К примеру, феохромоцитома. Это опухоль надпочечников, которая повышает уровень катехоламинов в организме и, как следствие, может вызывать потливость.
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
1) Невропатия.
Некоторые разновидности повреждения нервов способны приводить к изменению в регуляции потоотделения.
2) Инсульт.
Пережив его, некоторые люди могут столкнуться с изменениями в потоотделении.
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
1) Туберкулез.
Ночная потливость — один из признаков болезни.
2) Грипп и другие инфекции.
Высокая температура тела и воспалительные процессы нередко провоцируют сильное потоотделение.
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Лимфома и рак.
Некоторые злокачественные образования проявляют себя в виде ночного потоотделения.
ДРУГИЕ СОСТОЯНИЯ.
1) Ожирение.
Лишний вес способен увеличивать потоотделение, поскольку из-за него для организма повышаются тепловой и метаболический стрессы.
2) Стресс и тревога.
Подобного рода расстройства могут активировать симпатическую нервную систему, что и приводит к гипергидрозу.
3) Гормональные изменения.
Менопауза у женщин, к примеру, может вызывать ночную потливость ввиду колебаний уровня эстрогена.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Алия Насыртдинова считает, что при сильном потоотделении необходимо предпринять несколько мер.
1) Обратиться к врачу.
Проконсультировавшись со специалистом, получится определить причину состояния. Эндокринолог, например, может провести необходимые анализы для оценки того, как работает щитовидная железа и другие органы.
2) Пройти анализы.
Могут потребоваться исследование уровня гормонов, анализы на инфекционные заболевания или же другие методы диагностики.
3) Поменять образ жизни.
Порой изменения в диете, снижение стресса и физические нагрузки могут помочь в управлении симптомами.
Алия Насыртдинова отмечает, что гипергидроз может быть как первичным (то есть, независимым состоянием), так и вторичным (сопутствующим другим заболеваниям). В связи с этим и необходимо выявить причину и получить соответствующую помощь.
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