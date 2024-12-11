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Уфимский врач расскзала, чем может быть вызвано сильное потоотделение

Врач из Уфы назвала причины сильной потливости.
Источник: Комсомольская правда

Главный внештатный специалист-эндокринолог Министерства здравоохранения Башкирии Алия Насыртдинова рассказала, чем может быть вызвано сильное потоотделение, которое в медицине называют гипергидрозом. В беседе с изданием UfaTime.ru эксперт поведала, что причин может быть множество.

ЭНДОКРИННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

1) Гипертиреоз.

Чересчур высокий уровень гормонов щитовидной железы может привести увеличению обмена веществ, что и вызывает повышенную потливость.

2) Диабет.

Повреждение нервов при заболевании может оказать влияние на потоотделительные железы.

3) Синдром Иценко-Кушинга.

Состояние вызывает избыток кортизола, это и вызывает повышенное потоотделение.

4) Патологии надпочечников.

К примеру, феохромоцитома. Это опухоль надпочечников, которая повышает уровень катехоламинов в организме и, как следствие, может вызывать потливость.

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

1) Невропатия.

Некоторые разновидности повреждения нервов способны приводить к изменению в регуляции потоотделения.

2) Инсульт.

Пережив его, некоторые люди могут столкнуться с изменениями в потоотделении.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

1) Туберкулез.

Ночная потливость — один из признаков болезни.

2) Грипп и другие инфекции.

Высокая температура тела и воспалительные процессы нередко провоцируют сильное потоотделение.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Лимфома и рак.

Некоторые злокачественные образования проявляют себя в виде ночного потоотделения.

ДРУГИЕ СОСТОЯНИЯ.

1) Ожирение.

Лишний вес способен увеличивать потоотделение, поскольку из-за него для организма повышаются тепловой и метаболический стрессы.

2) Стресс и тревога.

Подобного рода расстройства могут активировать симпатическую нервную систему, что и приводит к гипергидрозу.

3) Гормональные изменения.

Менопауза у женщин, к примеру, может вызывать ночную потливость ввиду колебаний уровня эстрогена.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Алия Насыртдинова считает, что при сильном потоотделении необходимо предпринять несколько мер.

1) Обратиться к врачу.

Проконсультировавшись со специалистом, получится определить причину состояния. Эндокринолог, например, может провести необходимые анализы для оценки того, как работает щитовидная железа и другие органы.

2) Пройти анализы.

Могут потребоваться исследование уровня гормонов, анализы на инфекционные заболевания или же другие методы диагностики.

3) Поменять образ жизни.

Порой изменения в диете, снижение стресса и физические нагрузки могут помочь в управлении симптомами.

Алия Насыртдинова отмечает, что гипергидроз может быть как первичным (то есть, независимым состоянием), так и вторичным (сопутствующим другим заболеваниям). В связи с этим и необходимо выявить причину и получить соответствующую помощь.

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