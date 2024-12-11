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Глеб Никитин раскритиковал высказывания комментаторов о «Пари НН»

Глава региона пригласил болельщиков на матчи «Пари НН».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ознакомился с результатами посещаемости домашних матчей Российской Премьер-лиги. Как отметил глава региона в своем Телеграм-канале, футбольный клуб «Пари НН» оказался среди лучших в этом списке.

— Эта позиция в рейтинге — доказательство необъективности высказываний на одном из спортивных каналов во время трансляции матча, — заметил Глеб Никитин.

Речь, вероятно идет о недавнем эпизоде с участием комментатора Романа Нагучева.

В своем комментарии глава региона обратился к генпродюсеру спортивного телеканала, где работает специалист, Тине Канделаки и указал, что такое отношение к людям и клубам недопустимо. При этом губернатор добавил, что с уважением относится к работе творческих команд вещателей.

Также Глеб Никитин поблагодарил болельщиков за поддержку клуба и невероятную атмосферу на трибунах.

— В новом году — все на наш красавец-стадион! Команде будет очень нужна поддержка! Вперед за Нижний! — добавил он.