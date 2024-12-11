Глеб Никитин раскритиковал высказывания комментаторов о «Пари НН»

В своем комментарии глава региона обратился к генпродюсеру спортивного телеканала, где работает специалист, Тине Канделаки и указал, что такое отношение к людям и клубам недопустимо. При этом губернатор добавил, что с уважением относится к работе творческих команд вещателей.