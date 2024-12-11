В Иркутске разыскивают вандала, разрисовавшего фасад жилого дома

В Иркутске разыскивают вандала, который испортил фасад жилого дома. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, неизвестный молодой человек в маске нанес граффити на дом № 40 на улице Ленина рядом с мемориальной доской участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину Иркутской области Петру Семенову.
— Произошло это рано утром 4 декабря, все попало на камеры видеонаблюдения. Сейчас эти художества уже закрасили. Однако просим виновника добровольно обратиться в нашу компанию до 20 декабря для урегулирования ряда вопросов. В противном случае мы обратимся в полицию, — прокомментировали в АО «Восточное управление ЖКС».
Граффити не только испортило облик центральной части города, но и оскверняет память Петра Семенова. Также ущерб нанесли собственникам жилья. Вандала просят явиться в управляющую компанию, которая расположена на Российской, 27.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Следком начал проверку по факту избиения педиатра в Иркутске.