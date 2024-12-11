В Иркутске разыскивают вандала, разрисовавшего фасад жилого дома

— Произошло это рано утром 4 декабря, все попало на камеры видеонаблюдения. Сейчас эти художества уже закрасили. Однако просим виновника добровольно обратиться в нашу компанию до 20 декабря для урегулирования ряда вопросов. В противном случае мы обратимся в полицию, — прокомментировали в АО «Восточное управление ЖКС».