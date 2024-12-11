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В Омской области показали редкое фото белой медведицы

В Большереченском зоопарке показали, как белая медведица Думка осваивается в новом вольере.

Источник: Комсомольская правда

Медведица Думка успешно проходит реабилитацию после переезда из Москвы. Сибирская зима пришла ей по вкусу, сообщили в Большереченском зоопарке.

Фото: Большереченский зоопарк.

Белая медведица станет одной из главных участник новогодней программы, которая откроется в Большереченском зоопарке 15 декабря. Сотрудники зоопарка уже разработали специальную программу, в которой Думке отводится отдельная роль.

Напомним, что Думка появилась в омской области чуть больше 20 месяцев назад. А 1 декабря медведица отметила свое 20-летие.