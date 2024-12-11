В Омской области показали редкое фото белой медведицы

Медведица Думка успешно проходит реабилитацию после переезда из Москвы. Сибирская зима пришла ей по вкусу, сообщили в Большереченском зоопарке.
Фото: Большереченский зоопарк.
Белая медведица станет одной из главных участник новогодней программы, которая откроется в Большереченском зоопарке 15 декабря. Сотрудники зоопарка уже разработали специальную программу, в которой Думке отводится отдельная роль.
Напомним, что Думка появилась в омской области чуть больше 20 месяцев назад. А 1 декабря медведица отметила свое 20-летие.