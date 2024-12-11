ЦИК принял документы для регистрации Гайдукевича кандидатом в президенты

В Центральную избирательную комиссию Беларуси поданы документы для регистрации Олега Гайдукевича кандидатом в президенты, сообщает телеграм-канал ЦИК.
Председатель Либерально-демократической партии Беларуси лично подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Беларуси.
Согласно законодательству, с 7 по 21 декабря включительно лицо, которое выдвинуто кандидатом в президенты Беларуси, должно представить в ЦИК документы для регистрации кандидата на президентский пост.
Накануне, мы писали, что ЦИК принял документы для регистрации Сыранкова кандидатом в президенты.
Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое непопулярное решение перед выборами президента в 2025.