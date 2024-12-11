Сан-Хосе
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК принял документы для регистрации Гайдукевича кандидатом в президенты

В ЦИК приняты документы Гайдукевича для регистрации его кандидатом в президенты.

Источник: Комсомольская правда

В Центральную избирательную комиссию Беларуси поданы документы для регистрации Олега Гайдукевича кандидатом в президенты, сообщает телеграм-канал ЦИК.

Председатель Либерально-демократической партии Беларуси лично подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты Беларуси.

Согласно законодательству, с 7 по 21 декабря включительно лицо, которое выдвинуто кандидатом в президенты Беларуси, должно представить в ЦИК документы для регистрации кандидата на президентский пост.

Накануне, мы писали, что ЦИК принял документы для регистрации Сыранкова кандидатом в президенты.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое непопулярное решение перед выборами президента в 2025.