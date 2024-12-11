В Красноярске вновь отменили праздничный фейерверк на Новый год

Отменяют салюты в нашем городе уже не в первый раз. В 2024 году их не было ни на Новы год, ни на День Победы. Как рассказал «КП-Красноярск» начальник отдела по взаимодействию со СМИ городской администрации Максим Куваев, эта традиция не поддерживается уже несколько лет.