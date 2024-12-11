В Красноярске вновь отменили праздничный фейерверк на Новый год

Праздничного салюта на Новый 2025 год в Красноярске не будет. Информацию об этом корреспонденту «КП-Красноярск» подтвердили в пресс-службе мэрии. Рассказываем, почему в Красноярске отменили салют на Новый год-2025.
Почему на Новый 2025 год в Красноярске не будет фейерверков.
Отменяют салюты в нашем городе уже не в первый раз. В 2024 году их не было ни на Новы год, ни на День Победы. Как рассказал «КП-Красноярск» начальник отдела по взаимодействию со СМИ городской администрации Максим Куваев, эта традиция не поддерживается уже несколько лет.
— В текущих условиях было принято такое решение. Пока что приостановили запуск салюта, — поделился с нами Максим Куваев.
Отметим, что в 2022 году День Победы в Красноярске завершился салютом, а вот на Новый 2023 год его уже отменили. В городской администрации тогда пояснили, что на праздновании и фейерверке планируется сэкономить 7 миллионов рублей. Деньги планировали отправить на поддержку участников спецоперации.
Ранее мы рассказывали, какие мероприятия ждут красноярцев в конце декабря и начале января, публиковали список ресторанов Красноярска, где можно отметить Новый 2025 год и афишу новогодних ёлок для детей в Красноярске, а также делились, где в городе работают катки, хоккейные коробки и лыжные базы.