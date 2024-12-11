Прямой автобусный рейс запустят из Таганрога в Архыз

С 13 декабря 2024 года Таганрог и Архыз свяжет новый автобусный рейс. Информацию для пассажиров опубликовали на сайте donavto.ru.
Автобусное направление должно прилечь любителей горных приключений и природных красот.
Отъезд из приморского города планируют в 20:30. Автобус должен проезжать Ростов, Тихорецк, Кропоткин, Армавир, Мостовской, Псебай, Зеленчукскую. Прибытие в Архыз в 9:30 утра следующего дня.
Отправление обратно планируется в 18 часов вечера. Маршрут пройдет от Архыз «Романтик» через отель «Белый пик» (Архыз), завод минеральной воды (Архыз), магазин «Сказка» (Архыз), Зеленчукскую, Псебай, Мостовской, Армавир, Кропоткин, Тихорецк. Прибытие в Ростов-на-Дону в 8 часов утра.
Пассажиров обещают перевозить на комфортабельных автобусах, оборудованных мягкими сиденьями, USB зарядками, климат-контролем, кулером с водой и ТВ-системой.