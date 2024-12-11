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Прямые рейсы из Красноярска в Минводы сохранятся и зимой

В ходе прямой линии глава региона Михаил Котюков рассказал о новых направлениях из аэропорта Красноярск.

Губернатор отметил, что пассажиропоток аэропорта Красноярска прирастает каждый год.

Аэропорт Красноярск — это въездные ворота в Красноярский край. Цифра в 4 миллиона пассажиров — это очень серьезный уровень, ежегодно в этом аспекте прирастаем на 20%. Это совместная работа аэропорта и авиаперевозчиков. В текущем году была завершена реконструкция перронов, авиакомпания «Аэрофлот» увеличивает количество воздушных судов, которые прописаны в Красноярске. Так мы сможем обеспечивать больше прямых рейсов по России и зарубежью. «КрасАвиа» обеспечивает с «Аэрофлотом» синхронизацию рейсов, чтобы жители смогли как можно более оперативно добраться до своих населенных пунктов. Что касается расширения рейсов, то могу сказать, что большой популярностью у жителей края пользуются Минводы. Провели переговоры с «Аэрофлотом» и аэропортом Минвод, прямые рейсы по этому направлению будут сохраняться и зимой.

сообщил Михаил Котюков