Воронежские власти не накажут воспитателя, якобы вырвавшую волосы у ребенка

Ранее местные СМИ сообщили, что в октябре родители четырёхлетней Ярославы обнаружили, что у ребёнка выдран клок волос. Из-за задержки речевого развития девочка не смогла объяснить, что произошло, поэтому родители обратились к воспитателю. По её словам, дети сами вырывают себе волосы. Отец девочки пояснил, что им в больнице выдали справку о том, что у Ярославы на голове ссадина и имеет место быть «травматическое удаление волос». По словам заведующей детского сада, на медосмотре у ребёнка была выявлена алопеция — паталогическое выпадение волос.