Выявлены изменения в микрофлоре почек, способствующие появлению камней

В свою очередь, наличие в культуре и тех, и других микробов вело к формированию очень небольших кристаллов с нетипичной для почечных камней структурой, что ученые связывают с тем, что Lactobacillus crispatus каким-то образом препятствуют отложению кристаллов из оксалата кальция в органах выделения. Соответственно, соотношение размеров колоний этих микробов в почках пациента определяет то, появятся ли в них камни и как часто они будут возникать.