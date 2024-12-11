Выявлены изменения в микрофлоре почек, способствующие появлению камней

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Американские биологи впервые полностью расшифровали состав и структуру микрофлоры почек и выявили микробов, чье уничтожение при помощи антибиотиков способствует ускоренному образованию почечных камней. Об этом сообщила пресс-служба Кливлендской клиники.
«Проведенные нами опыты указали на наличие четкой связи между микрофлорой почек и вероятностью появления камней в этих органах. Если мы не откажемся от стереотипа о стерильной природе почек, мы не сможем создать максимально эффективные терапии и меры профилактики этого заболевания», — заявил научный сотрудник Кливлендской клиники (США) Аарон Миллер, чьи слова приводит пресс-служба организации.
Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за ростом и жизнедеятельностью бактерий, которые были извлечены из органов выделения множества мышей и пациентов, у части которых были выявлены камни в почках. Ученые поместили этих микробов в среду, похожую по своим свойствам на мочевыводящие пути и ткани почек, и проследили за их взаимодействиями с молекулами кальция и оксалатов, двух основных компонентов почечных камней.
Эти опыты показали, что колонии микробов действительно могут выживать внутри почек, в чем в прошлом сомневались многие медики, и указали на связь между видовым составом микрофлоры почек и характером формирования почечных камней. Так, присутствие в почках колоний некоторых штаммов кишечной палочки вело к ускоренному образованию камней, тогда как наличие другой бактерии, Lactobacillus crispatus, замедляло их формирование.
В свою очередь, наличие в культуре и тех, и других микробов вело к формированию очень небольших кристаллов с нетипичной для почечных камней структурой, что ученые связывают с тем, что Lactobacillus crispatus каким-то образом препятствуют отложению кристаллов из оксалата кальция в органах выделения. Соответственно, соотношение размеров колоний этих микробов в почках пациента определяет то, появятся ли в них камни и как часто они будут возникать.
Этот «баланс сил» между бактериями, как обнаружили ученые, может существенно меняться и перекашиваться в сторону кишечной палочки при приеме некоторых антибиотиков, таких как цефазолин. Это объясняет то, почему длительный прием антибиотиков повышает риск развития почечных камней, и говорит о необходимости учета этого фактора при подборе терапии для пациентов из группы риска, подытожили ученые.
О почечнокаменной болезни.
Образование камней в почках является одним из самых частых заболеваний, поражающих органы выделения человека — от нее страдает примерно каждый десятый человек в возрасте от 70 лет и старше. Появление кристаллов и других твердых структур в почках и связанных с ними протоках приводит к развитию острых болевых ощущений, воспалений и нарушений функций почек, избавление от которых в некоторых случаях требует хирургического вмешательства и других инвазивных процедур.