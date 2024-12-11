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Кратковременный снег пройдет во многих районах Беларуси 12 декабря

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременный снег пройдет в Беларуси 12 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Сан-Хосе: +4° 2 м/с 70% 768 мм рт. ст. +11°
Источник: Агентство «Москва»

Будет облачно с прояснениями. Снег ожидается ночью местами, днем во многих районах республики. На отдельных участках дорог может быть гололедица. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами 15−17 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью — 1−7 градусов со знаком минус, максимальная днем — от минус 4 до плюс 1 градуса.