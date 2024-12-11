Кратковременный снег пройдет во многих районах Беларуси 12 декабря

Будет облачно с прояснениями. Снег ожидается ночью местами, днем во многих районах республики. На отдельных участках дорог может быть гололедица. Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами 15−17 м/с.



Температура воздуха минимальная ночью — 1−7 градусов со знаком минус, максимальная днем — от минус 4 до плюс 1 градуса.