СКА возвращается на «СКА Арену» с 17 декабря

В клубе отметили, что билеты в Ледовый дворец на матчи 17, 19 и 21 декабря будут недействительными и средства за них автоматически вернутся на банковские карты. Речь идет о билетах, купленных через tickets.ska.ru, kassir.ru и Яндекс Афиша. Исключение составят билеты, приобретенные в кассах и магазинах Hockey Club — в этом случае возврат нужно оформлять самостоятельно по месту покупки.