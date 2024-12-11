СКА возвращается на «СКА Арену» с 17 декабря

В клубе отметили, что билеты в Ледовый дворец на матчи 17, 19 и 21 декабря будут недействительными и средства за них автоматически вернутся на банковские карты. Речь идет о билетах, купленных через tickets.ska.ru, kassir.ru и Яндекс Афиша. Исключение составят билеты, приобретенные в кассах и магазинах Hockey Club — в этом случае возврат нужно оформлять самостоятельно по месту покупки.
Желающим посетить матчи придется купить билет заново. Продажи будут открыты в самое ближайшее время — о них объявят дополнительно. Отметим, 17 декабря «армейцы» сыграют с «Локомотивом», матч начнется в 19:30.
Как сообщал «МК в Питере», летом в «СКА Арене» произошел пожар. Огонь повредил поверхность льда, часть трибун и видеобортики. С связи с этим СКА решил вернуться в Ледовый дворец.