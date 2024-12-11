Открытие главной елки, митинг и концерт. Стало известно, как пройдет День города Братска 2024

День города Братска 2024 пройдет в Иркутской области 12 декабря. Северная столица Приангарья достаточно молода, но с яркой и насыщенной историей. В этот раз свой день рождения она отметит всего-то в 69-ый раз. КП-Иркутск узнала, как братчане будут отмечать праздник.
День города Братска 2024: программа.
День города Братска 2024 праздник зимний, который отмечается незадолго до Нового года, поэтому торжественные мероприятия во многом перекликаются с новогодними. Например, в День города Братска 2024 состоится открытие главной городской елки. Оно пройдет в сквере «Ангарские каскады» в 17.00. Также в четверг откроются ледовые городки и … каток для детей прямо у здания администрации. Но это будет вечером, а начнется День города Братска 2024 с молебна.
— Его уже несколько лет проводит Братская епархия РПЦ в Соборе Рождества Христова ул. Мира, 32. Начало в 10.00, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации города Братска. — Затем в 12.00 состоится митинг у памятника Ивану Ивановичу Наймушину, также запланирован в этот день торжественный прием мэра города для первостроителей и ветеранов Братска, а вечером — в 18.00 — на главной сцене в театрально-концертном центре «Братск-АРТ» начнется концерт.
В остальном, в честь праздника День города Братска 2024 в северной столице региона запланированы концерты, тематические вечера и встречи, поэтические конкурсы, викторины, соревнования, различные выставки — полная программа празднования здесь. Конечно, город к знаменательной дате уже будет украшен гирляндами, светящимися композициями и елками, в этом году праздничные «костюмы» впервые получат даже дорожная спецтехника и городской транспорт.
День города Братска 2024: сколько лет.
Осваивать территории на северо-западе современной Иркутской области казаки начали еще в 17 веке. Первое зимовье было поставлено в 1626 году, а к 1631-му году здесь возник уже Братский острог. В последующем он был переименовам сначала в село Братское или Братско-Острожное, а позднее в Братск.
Когда было принято решение о строении Братской ГЭС, село перенесли севернее и преобразовали в рабочий поселок в 1951 году. После — 12 декабря 1955-го года — рабочий поселок объединили с рядом других таких же поселков в город Братск. Именно эта дата и известна как День города Братска 2024. Получается, в этом году город отмечает свою 69-ую годовщину.
Сейчас Братск в Иркутской области занимает второе место по численности проживающих в нем сибиряков и является крупнейшим промышленным центром.