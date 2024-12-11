Открытие главной елки, митинг и концерт. Стало известно, как пройдет День города Братска 2024

Когда было принято решение о строении Братской ГЭС, село перенесли севернее и преобразовали в рабочий поселок в 1951 году. После — 12 декабря 1955-го года — рабочий поселок объединили с рядом других таких же поселков в город Братск. Именно эта дата и известна как День города Братска 2024. Получается, в этом году город отмечает свою 69-ую годовщину.