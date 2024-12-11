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ЦИК принял документы для регистрации Хижняка кандидатом в президенты

В ЦИК приняты документы Хижняка для регистрации его кандидатом в президенты.

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия приняла документы Александра Хижняка для регистрации его кандидатом на президентский пост, передает телеграм-канал ЦИК.

Так, 11 декабря в ЦИК сообщили о получении документов для регистрации председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка кандидатом в президенты Беларуси.

Хижняк сам подал в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидатом на президентский пост.

Накануне, мы писали, что ЦИК принял документы для регистрации Сыранкова кандидатом в президенты. Еще ЦИК принял документы для регистрации Гайдукевича кандидатом в президенты.

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое непопулярное решение перед выборами президента в 2025.