ЦИК принял документы для регистрации Хижняка кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия приняла документы Александра Хижняка для регистрации его кандидатом на президентский пост, передает телеграм-канал ЦИК.
Так, 11 декабря в ЦИК сообщили о получении документов для регистрации председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка кандидатом в президенты Беларуси.
Хижняк сам подал в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидатом на президентский пост.
Накануне, мы писали, что ЦИК принял документы для регистрации Сыранкова кандидатом в президенты. Еще ЦИК принял документы для регистрации Гайдукевича кандидатом в президенты.
Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое непопулярное решение перед выборами президента в 2025.