В Волгограде пригородные поезда изменяют график движения

Все изменения вступят в силу ровно в полночь по московскому времени. В Волгоградской области нововведения коснутся частично расписания некоторых пригородных маршрутов: время отправления и прибытия поездов будет скорректировано, однако изменения незначительны и составляют от 1 до 4 минут.