Сан-Хосе
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде пригородные поезда изменяют график движения

Изменения наступят с 15 деабря.

С 15 декабря российские железные дороги переходят на новый график движения поездов.

Все изменения вступят в силу ровно в полночь по московскому времени. В Волгоградской области нововведения коснутся частично расписания некоторых пригородных маршрутов: время отправления и прибытия поездов будет скорректировано, однако изменения незначительны и составляют от 1 до 4 минут.

Пассажирам рекомендуется заблаговременно ознакомиться с обновлённым расписанием, чтобы избежать неудобств и заранее спланировать свои поездки.

Ежедневно по территории Волгоградской области курсируют 58 пригородных поездов, обслуживающих 23 маршрута. Из них 21 маршрут действует круглогодично, а 2 — сезонные. Эти поезда соединяют крупные населённые пункты региона, обеспечивая жителей и гостей области удобным транспортным сообщением.