В Волгограде пригородные поезда изменяют график движения

С 15 декабря российские железные дороги переходят на новый график движения поездов.
Все изменения вступят в силу ровно в полночь по московскому времени. В Волгоградской области нововведения коснутся частично расписания некоторых пригородных маршрутов: время отправления и прибытия поездов будет скорректировано, однако изменения незначительны и составляют от 1 до 4 минут.
Пассажирам рекомендуется заблаговременно ознакомиться с обновлённым расписанием, чтобы избежать неудобств и заранее спланировать свои поездки.
Ежедневно по территории Волгоградской области курсируют 58 пригородных поездов, обслуживающих 23 маршрута. Из них 21 маршрут действует круглогодично, а 2 — сезонные. Эти поезда соединяют крупные населённые пункты региона, обеспечивая жителей и гостей области удобным транспортным сообщением.