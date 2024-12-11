Открытие главной елки Свердловского округа Иркутска состоится 20 декабря

Главную елку Свердловского округа Иркутска откроют 20 декабря 2024 в 15:30. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, в этот же день пройдут игры и конкурсы с участием аниматоров, к гостям приедут специальные гости — Дед Мороз и Снегурочка.
Кстати, искусственные ели появятся еще на шести площадках: в сквере имени 75-летия Победы на бульваре Рябикова, 2б, в роще на Синюшиной горе, возле корта на улице 4-я Железнодорожная, 44, вблизи дома на Академической, 22, в роще «Звездочка», а также на территории нового сквера на бульваре Рябикова, 20б.
— Когда составляли план новогодних мероприятий, то предусмотрели их в каждом районе округа. Организуем уличные праздники, состязания на хоккейных кортах, а также игровые программы в учреждениях образования, культуры и спорта, — прокомментировал глава Свердловского округа Антон Медко.
Сейчас продолжают украшать крупные ТЦ, прилегающие к ним территории, улицы и фасады зданий. На въезде в микрорайон Первомайский должны установить световые арт-объекты и елку, в Юбилейном появятся праздничные инсталляции, центральную площадь Академгородка украсят живые ели.
Для безопасного запуска салютов и фейерверков оборудовали специальные площадки. Расположились они на заливе Якоби, в районе въезда на АО «Масложиркомбинат», вблизи школы № 35, напротив дома № 15 в микрорайоне Юбилейный, у фонтана в Университетском, 41а, на Академической, 56/5, между домами на Геологов, 8 и Академической, 11.