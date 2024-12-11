Открытие главной елки Свердловского округа Иркутска состоится 20 декабря

Кстати, искусственные ели появятся еще на шести площадках: в сквере имени 75-летия Победы на бульваре Рябикова, 2б, в роще на Синюшиной горе, возле корта на улице 4-я Железнодорожная, 44, вблизи дома на Академической, 22, в роще «Звездочка», а также на территории нового сквера на бульваре Рябикова, 20б.