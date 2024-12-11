«Стаями бегают возле школы и детсада»: бродячие собаки бросаются на детей и пугают жителей села под Ангарском

— Сначала собака напугала моего 9-летнего сына, — делится с корреспондентом КП-Иркутск Дарья. — Она рычала на него, а когда он стал пятится, побежала на него. От страха сын споткнулся и упал. К счастью, рядом оказались прохожие и отпугнули пса. Рыдающим домой его привезли знакомые. Недавно ситуация повторилась со старшим сыном, ему 10. Утром он шел на уроки, когда его укусили за ногу. Все произошло быстро, он даже ничего не понял. И в этот раз повезло — ни ран, ни ушибов не осталось.