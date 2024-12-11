«Стаями бегают возле школы и детсада»: бродячие собаки бросаются на детей и пугают жителей села под Ангарском

— Шестилетний сын пошел к бабушке — ее дом находится в трех минутах, а вернулся в слезах, — рассказывает жительница Одинска Мария. Небольшое село находится в 15 минутах езды от Ангарска. — Возле детского сада его за ногу укусила собака. Как позже оказалось, с биркой. Благо, зимние штаны не прокусила, лишь оставила синяк. Но теперь ребенок боится выйти один на улицу. Для безопасности купили ему ультразвуковой отпугиватель.
И подобный случай в селе с населением около тысячи человек не единственный. С наступлением холодов сибиряки все чаще жалуются на голодных агрессивных псов. Одна из свор, по словам местных жителей, обитает в районе детского сада и школы, которые посещают больше сотни ребят и малышей.
— Сначала собака напугала моего 9-летнего сына, — делится с корреспондентом КП-Иркутск Дарья. — Она рычала на него, а когда он стал пятится, побежала на него. От страха сын споткнулся и упал. К счастью, рядом оказались прохожие и отпугнули пса. Рыдающим домой его привезли знакомые. Недавно ситуация повторилась со старшим сыном, ему 10. Утром он шел на уроки, когда его укусили за ногу. Все произошло быстро, он даже ничего не понял. И в этот раз повезло — ни ран, ни ушибов не осталось.
Дело в том, что рядом с соцобъектами располагается мусорная площадка. Животные охраняют территорию, а потому пугают детей и их родителей.
— Школа находится в 10 минутах ходьбы от нас, — продолжает рассказывать Дарья. — Провожать сыновей каждый день я не могу, так как младшему ребенку 1,5 года, и он еще не ходит в детский сад. Муж часто в это время уже на работе. Приходится договариваться с родственниками или другими родителями, чтобы отвозить детей на машине.
— Я шла с автобусной остановки по улице Березовой, это в другом районе села, — добавляет еще одна местная жительница Татьяна. — Меня окружили три пса. Видимо, хотели выпросить еду. Когда начала их отгонять, оскалились, зарычали. Навстречу шли подростки, которые живут поблизости. Пришлось попросить их проводить меня. Страшно не только за себя, но и за внуков, племянников. Одних за ограду не отпускаю — собаки тоже кидаются.
ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ.
— В 2024 году, в рамках заключенных муниципальных контрактов подрядными организациями на территории села Одинск отловлено 7 безнадзорных животных, — сообщают в пресс-службе администрации Ангарского городского округа. — Мероприятия по отлову животных без владельцев осуществляются по обращениям граждан, в рамках заключенных муниципальных контрактов. Подрядной организацией в первую очередь производится отлов агрессивных особей на территориях, расположенных вблизи социально значимых объектов (дошкольные, школьные, медицинские учреждения), жилых районов Ангарска и населенных пунктов Ангарского городского округа.