Как Ростовская область оказалась на 23-м месте по интересу жителей к здоровому образу жизни, озвучил социолог

— Например, против здорового образа жизни в регионах работает такой фактор, как большое количество вахтовиков, особенно в северных регионах. И среди них не так уж и высок уровень здорового образа жизни. Зато за здоровый образ жизни хорошо работает религиозный фактор. Недаром в рейтинге первые места занимают Кавказские республики. Ведь это регионы с большим количеством верующего исламского населения. А, как мы помним, алкоголь и наркотики могут быть в религии достаточно жестко запрещены.