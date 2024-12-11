Как Ростовская область оказалась на 23-м месте по интересу жителей к здоровому образу жизни, озвучил социолог

По итогам прошлого года Ростовская область попала в топ-30 регионов страны по интересу жителей к здоровому образу жизни. Донской регион находится на 23 месте. Лидируют в рейтинге Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. А вот худшие результаты оказались у Камчатского края, Магаданской области и Еврейской автономной области.
Как происходят такие исследования, и на что обращают внимание специалисты, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал ростовский кандидат социологических наук Роман Базиков.
ФОКУС НА ОБЪЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ.
— Здесь нужно обращать внимание на целый ряд факторов. Например, на уровень продажи спиртных напитков, на количество занимающихся спортом людей, на процент курильщиков, на фиксируемые преступления на почве наркомании и алкоголизма.
А вот, если напрямую спросить у людей, ведут ли они здоровый образ жизни, то, по мнению Романа Базикова, ответы не всегда будут адекватными, так как многие любят преувеличивать свою склонность к здоровому образу жизни. Поэтому при оценке регионов фиксируются более объективные показатели.
ИГРАЕТ РЯД ФАКТОРОВ.
Если говорить о стремлении к здоровому образу жизни в разрезе регионов, то есть регионы, где существуют негативные факторы.
— Например, против здорового образа жизни в регионах работает такой фактор, как большое количество вахтовиков, особенно в северных регионах. И среди них не так уж и высок уровень здорового образа жизни. Зато за здоровый образ жизни хорошо работает религиозный фактор. Недаром в рейтинге первые места занимают Кавказские республики. Ведь это регионы с большим количеством верующего исламского населения. А, как мы помним, алкоголь и наркотики могут быть в религии достаточно жестко запрещены.
На этом фоне Ростовская область, с одной стороны, не имеет существенно негативных характеристик, но и не имеет серьезных моментов, которые влияют на здоровый образ жизни.
— Поэтому неудивительно, что она занимает средние позиции в рейтинге. 23 место, конечно, не верх, но и далеко не низ.