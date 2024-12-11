В России получили семена для создания сорта сои с повышенным содержанием белка

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске получили образцы семян, перспективные для импортозамещения и создания отечественного сорта сои с высоким содержанием белка. Они переданы для испытания и последующего отбора для сорта в ГК «Эфко», крупнейшему производителю продуктов питания в России, сообщил ТАСС заместитель директора Института цитологии и генетики СО РАН по инновационной деятельности Петр Куценогий.
Соя активно используется в пищевой промышленности и при кормлении сельскохозяйственных животных. В 2022 году Виктория Абрамченко, будучи вице-премьером РФ, отмечала, что труднее всего России будет заместить импорт семян сои, кукурузы и свеклы. В феврале 2024 года президент Российского соевого союза Александр Санакин заявлял, что опасается возможного дефицита качественных семян этой масличной культуры.
«По сое у нас требования заказчика, чтобы белок был высокий и лизина было много. Да, мы уже им (ГК “Эфко” — прим. ТАСС) поставили образцы, в полях идет отбор [наиболее перспективных]. Мы выделяем генетический признак, связанный, например, с белком, по этому признаку отбираем образцы. Этот признак должен проявиться именно при испытаниях в полях. Они проводят испытания полевые, тогда уже отбирают образцы, которые идут в отбор под сорт», — сказал собеседник агентства.
По словам ученого, индустриальный партнер ставит своей целью, прежде всего, импортозамещение. «Сейчас с импортными семенами проблема, и им нужны отечественные семена», — пояснил Куценогий. В пресс-центре ТАСС он добавил, что ареалы произрастания этой культуры сейчас очень сильно расширяются. «Много лет назад мы вообще не думали о том, чтобы заниматься масличными культурами, сейчас уже больше трех лет занимаемся соей интенсивными способами с помощью генетических технологий и созданием новых сортов. Пока мы работаем с нашими партнерами в европейской части России для районирования в тех областях — это центрально-черноземный район, Краснодарский край, юг России, но в принципе соя начинает распространятся и на юге Западной Сибири», — резюмировал он.