В России получили семена для создания сорта сои с повышенным содержанием белка

По словам ученого, индустриальный партнер ставит своей целью, прежде всего, импортозамещение. «Сейчас с импортными семенами проблема, и им нужны отечественные семена», — пояснил Куценогий. В пресс-центре ТАСС он добавил, что ареалы произрастания этой культуры сейчас очень сильно расширяются. «Много лет назад мы вообще не думали о том, чтобы заниматься масличными культурами, сейчас уже больше трех лет занимаемся соей интенсивными способами с помощью генетических технологий и созданием новых сортов. Пока мы работаем с нашими партнерами в европейской части России для районирования в тех областях — это центрально-черноземный район, Краснодарский край, юг России, но в принципе соя начинает распространятся и на юге Западной Сибири», — резюмировал он.