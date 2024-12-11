Поезда в Калининград будут отправляться с Витебского вокзала Петербурга

Как уточнили в ОЖД, с 15 декабря поезда будут отправляться и прибывать с Витебского вокзала по следующему расписанию: из Калининграда — в 07:25, из Петербурга — в 18:06 мск.
В ОЖД также напомнили, что поезда в Калининград следуют по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров. В каждом составе могут проезжать не более 300 человек.
Ранее «Ъ» писал, что РЖД продлили измененную схему движения маршрутов пассажирских поездов, следующих по территории Курской области, до февраля. Изменения коснулись, в частности, пассажирских поездов сообщением Адлер — Калининград, Санкт-Петербург — Белгород и Москва — Курск.