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Поезда в Калининград будут отправляться с Витебского вокзала Петербурга

Изменилось расписание, вокзал отправления и прибытия поезда № 80/79 сообщением Санкт-Петербург — Калининград. О новом графике сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Источник: Коммерсантъ

Как уточнили в ОЖД, с 15 декабря поезда будут отправляться и прибывать с Витебского вокзала по следующему расписанию: из Калининграда — в 07:25, из Петербурга — в 18:06 мск.

В ОЖД также напомнили, что поезда в Калининград следуют по территории Литвы без посадки и высадки пассажиров. В каждом составе могут проезжать не более 300 человек.

Ранее «Ъ» писал, что РЖД продлили измененную схему движения маршрутов пассажирских поездов, следующих по территории Курской области, до февраля. Изменения коснулись, в частности, пассажирских поездов сообщением Адлер — Калининград, Санкт-Петербург — Белгород и Москва — Курск.