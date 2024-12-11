В Краснодаре 15 декабря откроют 41 елочный базар

На елочных базарах будут продавать не только российские, но и импортные ели, сосны и пихты. Новогодние деревья привезут в Краснодар из питомников Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Кировской и Оренбургской областей, а также Пермского края. Цена на российские елки и сосны будет устанавливаться за дерево, а на импортные — исходя из метража.